La consigliera del Pd zittita dal collega di FI mentre parla di parità di genere: «Stai bona a me non lo dici» | VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Come volevasi dimostrare potrebbe essere il titolo di questo VIDEO che sta diventando virale. Durante il Consiglio regionale della Toscana la consigliera del Pd Monia Monni, che a quanto pare dal VIDEO sta parlando di diritti delle donne e di parità di genere, si rivolge al consigliere di Forza Italia Marco Stella per ammonirlo in seguito a una frase detta. «Ma Stai bona a me non lo dici proprio» è l’accalorata reazione della Monni, che sottolinea queste parole come la dimostrazione che c’è la necessità di garantire più diritti alle donne. LEGGI ANCHE >>> Crosetto ‘sbotta’ in diretta contro Claudia Fusani VIDEO Il VIDEO di ... Leggi su giornalettismo

