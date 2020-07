Iva Zanicchi a Io e Te: “Prendete tutte le sgallettate che volete” (Di giovedì 23 luglio 2020) Iva Zanicchi a Io e Te si è lasciata andare a un commento memorabile sul Festival di Sanremo: a ottant’anni Iva non ha perso il suo smalto. Nell’ultima puntata di Io e Te Pierluigi Diaco ha dedicato un ampio segmento del suo programma a una donna che ha fatto la storia della musica e della televisione italiane. Iva … L'articolo Iva Zanicchi a Io e Te: “Prendete tutte le sgallettate che volete” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

RaiUno : L’intervista a @iva_zanicchi a #IoeTe ora in onda su #Rai1 ?? #22luglio - infoitcultura : Io e Te, Iva Zanicchi si sfoga duramente: “Sanremo? Non ci vado più” - beadepascalis : RT @DenisTairov: Iva Zanicchi ha regalato una maglietta alla sua collaboratrice nera. Ammazza che benefattrice. Ammazza che antirazzista.… - beadepascalis : Iva Zanicchi che dice '...visto che 'sono razzista', ho una donna di colore in casa..' is the new 'non sono omofobo… - RAffatigato : RT @RaiUno: L’intervista a @iva_zanicchi a #IoeTe ora in onda su #Rai1 ?? #22luglio -