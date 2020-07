Infortunio Palomino, il difensore argentino può recuperare per la sfida col Milan (Di giovedì 23 luglio 2020) Infortunio Palomino, il difensore argentino può recuperare per la sfida col Milan. Soltanto crampi per il centrale nerazzurro Soltanto crampi per José Palomino. Il difensore argentino dell’Atalanta – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com -, può tornare in campo nella sfida contro il Milan di domani sera. Le condizioni verranno valutate in queste ore, ma molto probabilmente Palo potrà essere convocato per il match di San Siro. La squadra di Gasperini si allenerà anche domani mattina per poter preparare al meglio la sfida contro i rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cristrader1 : @APclick Anche il Milan ha tutte le fortune:all'Atalanta mancherà Ilicic ed è in un momento di gran forma,vicevers… - salvoanzaldi : Finora serata da incubo per i difensori: Palomino, Djimsiti, Conti e Romagnoli fuori per infortunio. #SassuoloMilan #AtalantaBologna - Fantacalcio : Bologna, infortunio per Tomiyasu e Palomino: le loro condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Palomino Infortunio Palomino, il difensore argentino può recuperare per la sfida col Milan Calcio News 24 Infortunio Palomino, il difensore argentino può recuperare per la sfida col Milan

Soltanto crampi per José Palomino. Il difensore argentino dell’Atalanta – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com-, può tornare in campo nella sfida contro il Milan di domani sera. Le ...

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Diretta tv: problemi per Pioli (Serie A)

Probabili formazioni Milan Atalanta: la diretta tv e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per l’anticipo della 36^ giornata di Serie A. Milan Atalanta si gioca domani sera alle ore 21.45, quan ...

Soltanto crampi per José Palomino. Il difensore argentino dell’Atalanta – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com-, può tornare in campo nella sfida contro il Milan di domani sera. Le ...Probabili formazioni Milan Atalanta: la diretta tv e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per l’anticipo della 36^ giornata di Serie A. Milan Atalanta si gioca domani sera alle ore 21.45, quan ...