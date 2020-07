Hashinshin è in grossi guai: l’accusa di Grooming (Di giovedì 23 luglio 2020) Brutta storia quella che ha coinvolto Robert “‘Hashinshin” Brotz, uno dei gamer degli Esports più importanti di tutto il mondo, in particolar modo per quello legato al mondo di uno delle punte di diamante del mondo dei giochi, ovvero League of Legends, creato dalla Riot Games, gli stessi di Valorant. Ma che cosa è successo? Hashinshin è stato bannato da Twitch, la piattaforma viola, per una motivazione, che se fosse accertata, sarebbe estremamente grave, ovvero quella del Grooming. Ma che è cosa di preciso questo processo criminale ed estremamente irritante verso la persona che subisce? Il Grooming è quando una persona di un’età maggiore rispetto ad un’altra persona, contatta quello più giovane e comincia a pavoneggiarsi, spesso mostrando le ... Leggi su esports247

