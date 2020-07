Governo nel caos: Pd e M5S spaccati a Bruxelles sul Mes. E i Renziani stoppano la legge elettorale votando con il Centrodestra (Di giovedì 23 luglio 2020) Posizioni distanti nella maggioranza anche su scuola e fisco. Il ministro Speranza chiede 20 miliardi per la sanità, mentre il Pd avanza l'ipotesi di una Bicamerale per la regia della spesa. Italia Viva si è schierata con il Centrodestra, contro i Dem, per evitare che si esaminasse la riforma della legge elettorale entro l'estate anche in Commissione Leggi su firenzepost

