Festa Reggiana | è Serie B | sconfitto il Bari 1 a 0

Reggio Emilia in Festa: la Reggiana è l'ultima promossa in Serie B. Decisivo l'1 a 0 al Mapei Stadium contro il Bari Poco importa se il nome appare diverso sul tabellino: tra Reggio Audace e Reggiana scorre lo stesso sentimento che da 21 anni attende di riprendersi il giusto palcoscenico. Un secco 1 a 0 al Mapei Stadium è quanto basta agli emiliani per battere il favoritissimo Bari di De Laurentiis e guadagnare la tanto agognata promozione in Serie B. Un gol del giovane Kargbo al 50′ minuto è quanto basta per realizzare i sogni di un'intera città pronta finalmente a riabbracciare la Serie cadetta 21 anni dopo l'ultima volta. Una Reggiana arrivata al successo anche grazie a un ...

