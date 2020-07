Debito pubblico: incremento di 175 miliardi in dodici mesi (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo gli ultimi dati diffusi da Bankitalia, a maggio il Debito pubblico è volato a 2.507,6 miliardi e ha registrato un nuovo massimo storico. Si tratta di un aumento di 40,5 miliardi rispetto ad aprile, quando fu pari a 2.467 miliardi. E su maggio 2019 l'incremento sale a 175,7 miliardi. Il consiglio dei ministri ha appena approvato uno sforamento di altri venticinque miliardi. In questi mesi di Coronavirus il Governo per sostenere le spese ad esso legate si è già indebitato per circa (...) - Tribuna Libera / Debito pubblico, Stato Leggi su feedproxy.google

Giorgiolaporta : Mentre #Conte fa il suo quotidiano monologo al #Senato, a spiegare cosa sia il #RecoveryFund non c’è un pericoloso… - LegaSalvini : ?? Per poter accedere alle risorse del Next generation Ue dovremo ridurre di 60 punti il debito pubblico: significa… - LegaSalvini : ?? QUESTI SOLDI NON ARRIVERANNO DAL NULLA! Dovremo ridurre di 60 punti il debito pubblico questo significa tagliare… - bruisterlamar : RT @sil_viar0: Ma i precari che hanno paura del debito pubblico e vogliono far lavorare i vecchi fino a oltre 70 anni, oltre ai diritti han… - nonsocheidusare : Tutti sembrano felici per questo recovery fund da 209 miliardi, ma se non ricordo male l’Italia ha anche 2.381 miliardi di debito pubblico. -

Ultime Notizie dalla rete : Debito pubblico Perché il debito pubblico italiano preoccupa tanto l'Europa AGI - Agenzia Italia l'editoriale di Roberto Napoletano

La macchina pubblica italiana già incapace di fare fronte alle esigenze ordinarie è stata travolta dalle incombenze straordinarie. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un grave indebolimento del mini ...

Tocca a Ursula von der Leyen riparare i guasti dei leader

Oggi intanto la Commissione lancia una consultazione pubblica sul sistema di tassazione del settore ... gli Stati membri hanno concordato l’emissione di debito comune, qualcosa di impensabile qualche ...

La macchina pubblica italiana già incapace di fare fronte alle esigenze ordinarie è stata travolta dalle incombenze straordinarie. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un grave indebolimento del mini ...Oggi intanto la Commissione lancia una consultazione pubblica sul sistema di tassazione del settore ... gli Stati membri hanno concordato l’emissione di debito comune, qualcosa di impensabile qualche ...