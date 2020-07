Da Gelli un milione ai Nar prima del 2 agosto (Di giovedì 23 luglio 2020) Un milione di dollari in contanti. Per la Procura generale di Bologna sarebbero la quota consegnata a mano da Licio Gelli pochi giorni prima della strage del 2 agosto 1980 ad alcuni esponenti dei Nar (Fioravanti, Mambro, Ciavardini) già condannati in via definitiva per l’attentato alla stazione. Soldi che arrivavano dai conti svizzeri di Licio Gelli e che facevano parte di una fetta più ampia di cinque milioni di dollari – o forse anche maggiore – che a più riprese … Continua L'articolo Da Gelli un milione ai Nar prima del 2 agosto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

