Coronavirus a Capri, i tre contagiati romani in discoteca con il Covid: positiva anche una turista toscana (Di giovedì 23 luglio 2020) Covid-19 a Capri, le indagini epidemiologiche della Asl Napoli 1 sono in queste ore sviluppate su due direttrici: è in corso il tracciamento dei contatti del gruppo di otto ragazzi (di... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, positivi tre giovani romani in vacanza a #Capri #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, tre ragazzi risultano positivi al rientro da una vacanza a Capri: scatta l’indagine epidemiologica - ASRMasterclass : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 26 CASI E DI QUESTI 12 SONO CASI DI IMPORTAZIONE: 4 CASI DI NAZIONALITA’ BANGLADE… - infoitinterno : Coronavirus news, paura a Capri per tre ragazzi romani positivi -