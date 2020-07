Como, sogno Balotelli. L'ad: "Abbiamo parlato con gli agenti" (Di giovedì 23 luglio 2020) Como - Sembrava solo una delle tante voci di calciomercato che riempiono le giornate estive, ma quella che potrebbe portare Mario Balotelli al Como ora appare come qualcosa di più concreto. A ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Como, sogno Balotelli. L'ad: 'Abbiamo parlato con gli agenti': C'è del concreto nell'ipotesi che potrebbe portare l… - leone52641 : RT @Lakecomo_it: Il Lago di Como è pronto ad accogliervi in tutta sicurezza per una vacanza da sogno... tra acqua, montagna, arte, cultura… - berenicegalatea : RT @Lakecomo_it: Il Lago di Como è pronto ad accogliervi in tutta sicurezza per una vacanza da sogno... tra acqua, montagna, arte, cultura… - paoloigna1 : RT @Lakecomo_it: Il Lago di Como è pronto ad accogliervi in tutta sicurezza per una vacanza da sogno... tra acqua, montagna, arte, cultura… - domenicosabell1 : ... la fabbrichetta nel cassetto del comò.. ... come sogno non era male.. -