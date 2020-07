Canone Rai: cosa accade in caso di cambio residenza? (Di giovedì 23 luglio 2020) Se si decide di cambiare casa cosa succede al Canone Rai in bolletta? Si deve continuare a pagare sulla prima residenza o si trasferisce automaticamente alla residenza successiva? Quali sono gli adempimenti da compiere visto che la tassa sulla detenzione dell’apparecchio televisivo è sempre dovuta? Canone Rai e cambio residenza Il Canone Rai deve essere pagato da tutti coloro che detengono un apparecchio atto a trasmettere i programmi televisivi nella propria casa, con l’esclusione di coloro che possono rientrare nell’esenzione dal pagamento (come ad esempio gli ultra 75 enni che rientrano nella no tax area). Il pagamento è dovuto anche per il solo possesso, anche se il televisore non si utilizza o si utilizza solo per ... Leggi su notizieora

Capezzone : Palinsesti Rai nuova stagione militarizzati in giallorosso più ancora di ora (con 1-2 foglie di fico). Due osservaz… - Giorgiolaporta : In un Paese serio Massimo #Giletti dirigerebbe una rete della #Rai e da lì farebbe le sue inchieste scomode che fan… - zazoomblog : Canone Rai: cosa accade in caso di cambio residenza? - #Canone #accade #cambio #residenza? - Rossana44792035 : RT @Michele_Anzaldi: Audizione Ad Rai in Vigilanza. Anzaldi: 'Se Servizio Pubblico fa disinformazione perché italiani devono pagare canone?… - NotizieOra : Canone Rai: cosa accade in caso di cambio residenza? -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai Esenzione Canone Rai: domande aperte fino al 31 luglio Trend-online.com Come fare a disdire Canone Rai 2020 in caso di morte intestatario. Il procedimento passo dopo passo

Dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva all’invio all'Ufficio Canone TV: come disdire il Canone Rai 2020 in caso di morte intestatario Come fare a disdire Canone Rai 2020 in caso di morte i ...

Anche i conti della Rai sono da profondo rosso

Libero, pagina 3. «La crisi economica generata dalla pandemia ha fatto si che Rai, nel 2020, avrà mancati introiti pubblicitari e da canone (in buona parte canoni speciali, quelli giustamente sospesi ...

Dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva all’invio all'Ufficio Canone TV: come disdire il Canone Rai 2020 in caso di morte intestatario Come fare a disdire Canone Rai 2020 in caso di morte i ...Libero, pagina 3. «La crisi economica generata dalla pandemia ha fatto si che Rai, nel 2020, avrà mancati introiti pubblicitari e da canone (in buona parte canoni speciali, quelli giustamente sospesi ...