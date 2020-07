Campo rom Castel Romano: interventi già avviati (Di giovedì 23 luglio 2020) In merito all’ordinanza emanata dalla Regione Lazio sul Campo rom di Castel Romano si precisa che le azioni elencate nel provvedimento regionale sono già in corso da mesi. Si tratta di interventi avviati da tempo e in parte già realizzati da Roma Capitale. Così in una nota il Campidoglio. Avviata l’installazione delle barriere fisse in cemento, tipo new jersey, nei varchi d’accesso al Campo per impedire lo sversamento illecito dei rifiuti e i roghi tossici. Contro questi fenomeni è stato istituito anche un presidio fisso di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, che allontanerà le persone non autorizzate perché non assegnatarie dei moduli nel Campo, e non permetterà l’accesso ... Leggi su laprimapagina

In merito all'ordinanza emanata dalla Regione Lazio sul campo rom di Castel Romano si precisa che le azioni elencate nel provvedimento regionale sono già in corso da mesi. Si tratta di interventi ...

Divampano uno dietro l'altro ormai i roghi tossici all'interno del "Villaggio" di Castel Romano dove il sequestro giudiziario dei giorni scorsi ha evidentemente accelerato le procedure per il superame ...

Divampano uno dietro l'altro ormai i roghi tossici all'interno del "Villaggio" di Castel Romano dove il sequestro giudiziario dei giorni scorsi ha evidentemente accelerato le procedure per il superame ...