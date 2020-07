Calciomercato Torino, l’indizio social sul prossimo colpo dei granata: Fares vicino (Di giovedì 23 luglio 2020) Calciomercato Torino – Potrebbe essere Mohamed Fares uno dei primi colpi di Calciomercato per il Torino della prossima stagione. Il direttore sportivo Vagnati segue ormai da tempo il calciatore e la trattativa sarebbe a buon punto. Il giocatore della Spal ha confermato la volontà di indossare la maglia granata e, adesso, è arrivato un nuovo indizio social. Fares ha iniziato a seguire i profili di tanti giocatori granata: Rincon, Aina, Meité, Zaza, Djidji, Iago Falque, Lyanco, Belotti e anche del tecnico Longo. Si tratta di un segnale importante sulle possibilità di trasferimento al Torino. E’ un calciatore completo, bravo nell’inserimento e con buone qualità. A ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato #Torino, l'indizio social sul prossimo colpo dei granata: #Fares vicino - - Fprime86 : RT @cmdotcom: Calcio in lutto: è morto Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino - SARRIfumettista : RT @cmdotcom: Calcio in lutto: è morto Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino - cmdotcom : Calcio in lutto: è morto Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino - StoriaAmore79 : 'Lo voglio alla Juve: e' perfetto per me!' richiesta shock di Ronaldo, guardate chi vuole a Torino! IL COLPO??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato, carta Zaza per il gioiello della B | Il Toro anticipa Juve e Milan SerieBnews.com FIGC, Equilibra diventa partner ufficiale

Come anticipato ieri da Sporteconomy, Equilibra (azienda di profilo nazionale con sede a Torino) è il nuovo official partner ... diventa Official Partner della FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio ...

Addio a Sergio Vatta, lanciò tanti talenti

E' stato responsabile del settore giovanile del Torino tra gli anni '80 e '90 e allenatore della prima squadra granata nel 1989. “Il calcio italiano perde un altro straordinario protagonista, di Vatta ...

Come anticipato ieri da Sporteconomy, Equilibra (azienda di profilo nazionale con sede a Torino) è il nuovo official partner ... diventa Official Partner della FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio ...E' stato responsabile del settore giovanile del Torino tra gli anni '80 e '90 e allenatore della prima squadra granata nel 1989. “Il calcio italiano perde un altro straordinario protagonista, di Vatta ...