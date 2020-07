Bomba carta nei confronti di imprenditore: arrestato il mandante (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (Av) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad una misura cautelare coercitiva in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Partenopea, nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di “violenza e minaccia per costringere a commettere un reato, cessione e detenzione di materiale esplosivo, induzione alla falsa testimonianza – con l’aggravante di aver agito con modalità mafiose”. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini condotte nel giugno del 2018 quando in Quindici fu posizionata una Bomba carta dal forte potenziale che esplodendo danneggiò un’autovettura Fiat Panda in uso alla ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : L'arresto dopo due anni - irpiniatimes1 : BOMBA CARTA AD IMPRENDITORE PER IMPEDIRE LA TESTIMONIANZA. ARRESTATO IL MANDANTE - discordoconme : @anvaccar @mariello1982 Il solo rischio di accesso a dati militari NATO è ben più di una bomba carta - anvaccar : @mariello1982 @discordoconme Ahh... perchè tu metti sullo stesso piano una bomba carta e gli aiuti (per quanto prop… - mariello1982 : @discordoconme @anvaccar Ti spedisco una bomba carta solo per propaganda, ma non esplode. Quindi tutto a posto no?!… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba carta San Giovanni Rotondo, nascondeva nel garage bombe carta e fuochi artificio: arrestato 38enne La Gazzetta del Mezzogiorno Bomba carta all'imprenditore per impedire la testimonianza, arrestato il mandante

Furto con esplosivo al postamat. Questa notte, verso le ore 4:00, un ordigno è stato fatto esplodere allo ...

San Giovanni Rotondo, nascondeva nel garage bombe carta e fuochi artificio: arrestato 38enne

SAN GIOVANNI ROTONDO - I carabinieri di San Giovanni Rotondo, nei giorni scorsi, nel corso di dedicato servizio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di detenzione abusiva di armi e mater ...

Furto con esplosivo al postamat. Questa notte, verso le ore 4:00, un ordigno è stato fatto esplodere allo ...SAN GIOVANNI ROTONDO - I carabinieri di San Giovanni Rotondo, nei giorni scorsi, nel corso di dedicato servizio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di detenzione abusiva di armi e mater ...