Bianca Guaccero protagonista di una fiction su Rai 1? (Di giovedì 23 luglio 2020) L’indiscrezione è stata lanciata da “Oggi”. Nella prossima stagione tv, Bianca Guaccero, oltre a condurre la nuova edizione di “Detto Fatto” da fine ottobre su Rai 2, potrebbe essere protagonista di una fiction inedita per Rai 1. Dopo due edizioni di “Detto Fatto”, brillantemente condotte da lei, Bianca Guaccero è stata riconfermata per la terza volta al timone della trasmissione pomeridiana di Rai 2. Ma non solo. Bianca GuacceroArticolo completo: Bianca Guaccero protagonista di una fiction su Rai 1? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Bianca Guaccero raddoppia: Detto Fatto 2020/21 e una novità su Rai1?

Bianca Guaccero ha già condotto brillantemente ben due edizioni di Detto Fatto su Rai2. E fin dal primo momento ha convinto tutti i telespettatori. Difatti la conduttrice, inutile girarci intorno, è ...

