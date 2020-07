Atalanta, Gasperini: “Milan squadra più in forma e per noi è un test per la Champions. Secondi ma non perdenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Contro un Milan senza tanti titolari, l'Atalanta vuole fare voce grossa e consolidare il secondo posto in classifica. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini presenta così la sfida di San Siro «È forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest'anno - sotolinea il tecnico della Dea -. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i Secondi sono i primi dei perdenti, perché al massimo avevamo raggiunto il terzo l'anno scorso». Poco prima di Milan-Atalanta, venerdì sera, ci sarà anche la finale di Coppa di Francia tra ... Leggi su itasportpress

