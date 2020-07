Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 19:45 (Di mercoledì 22 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2020 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONSERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’AURELIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA E PALIDORO SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SETTECAMINI, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI QUALCHE RALLENTAMENTO E’PRESENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E VELLETRI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma e Ostia, divieto di botti e fuochi d'artificio IlFaroOnline.it