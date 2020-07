Truth Seekers: le prime foto della serie con Simon Pegg e Nick Frost (Di mercoledì 22 luglio 2020) Simon Pegg e Nick Frost sono i protagonisti della serie Truth Seekers di cui online sono state condivise le prime foto. Truth Seekers è la nuova serie Amazon con protagonisti Simon Pegg e Nick Frost e online sono state condivise le prime foto ufficiali che mostrano i protagonisti. Gli scatti anticipano un po' l'atmosfera del progetto che vede nuovamente insieme le due star del cinema e della televisione, questa volta alle prese con eventi sovrannaturali e situazioni al limite dell'inspiegabile. Lo show racconterà la storia di Dave e Gus, ... Leggi su movieplayer

Il Comic-Con quest’anno è stato cancellato. Non ci sanno i panel a San Diego, le lunghe file, gli assembramenti, tutto poco sicuro visto che il Coronavirus è ancora attivo e la pandemia non accenna a ...Amazon Prime Video ha appena annunciato i propri panel virtuali all’evento Comic-Con at Home 2020 e ha annunciato l’avvio del proprio evento Virtual-Con Amazon metterà in evidenza quattro dei suoi sho ...