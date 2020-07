Tragedia a Gorizia, bambino muore dopo essere caduto in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Morto un bambino di 12 anni a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo. Era in gita con il centro estivo. Gorizia – Un bambino di 12 anni è morto a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo durante una gita con il centro estivo. La Tragedia è avvenuta nel parco Coronini Cromberg. Immediata la chiamata ai soccorsi con i vigili del fuoco che hanno provato a recuperare il ragazzo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il dodicenne sarebbe morto sul colpo. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’incidente. Il sindaco: “E’ una Tragedia che non riesco a ... Leggi su newsmondo

