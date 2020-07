Torino-Verona, Longo: “Mio futuro? In testa ho solo la salvezza” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Quando c’è un obiettivo, che nel nostro caso è la salvezza, diventa fondamentale raggiungerlo. Siamo proiettati con ogni energia nel centrare la salvezza”. Lo ha detto l’allenatore del Torino Moreno Longo al termine del pareggio in rimonta contro il Verona che aggiunge un piccolo mattoncino per la salvezza dei piemontesi: “Conosciamo bene la realtà che abbiamo vissuto e in cui ci ritroviamo – aggiunge il tecnico granata ai microfoni di Sky Sport – Andiamo avanti con fiducia sapendo che bisognerà raggiungere un obiettivo fondamentale”. E sul suo futuro: “Non è arrivata nessuna conferma da parte della società, lo dico con sincerità: ho in questo momento in testa solo l’obiettivo ... Leggi su sportface

