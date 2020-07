Torino-Verona 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Borini chiama, Zaza risponde (Di mercoledì 22 luglio 2020) Torino-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Un punto che alla fine può accontentare entrambe per muovere la classifica. Si è giocata la partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Verona. La squadra di Juric si conferma in grande forma, il tecnico ha rinnovato oggi il contratto e può festeggiare con un risultato positivo. Subito un cambio per l’infortunio di De Silvestri, il primo tempo si conclude a reti inviolate. La partita si sblocca al 56′ con un calcio di rigore trasformato da Borini, poi la reazione di Longo ed il pareggio di Zaza. Finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del ... Leggi su calcioweb.eu

