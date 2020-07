Terremoto di magnitudo 7.8 al largo dell'Alaska. Allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata oggi davanti alle coste dell’Alaska: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense (Usgs). Un’Allerta tsunami è stata emessa per un raggio di 300 chilometri dall’epicentro del sisma. Il Terremoto ha colpito a 99 km a sudest di Perryville, ad una profondità di 10 km. Leggi su huffingtonpost

