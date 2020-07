Tempesta d’Amore anticipazioni 23 luglio: Tra Franzi e Tim è finita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trama puntata di oggi di Tempesta d’Amore: Nadja vede discutere nuovamente Tim e Franzi e per questo decide di farsi avanti con il Degen e sedurlo.. cosa farà Tim? La diabolica Nadja colpisce ancora! Franzi e Tim hanno l’ennesima discussione sotto gli occhi di Nadja; la donna non può che essere felice nel vedere che i due si stanno nuovamente dividendo. Così la perfida mora di TempestaArticolo completo: Tempesta d’Amore anticipazioni 23 luglio: Tra Franzi e Tim è finita dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

