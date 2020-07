Stop ai furbetti dei finti tagliandi disabili (Di mercoledì 22 luglio 2020) Svolta per le truffe con i falsi permessi ed enormi vantaggi per i diversamente abili che non dovranno più comunicare in ogni comune italiano le proprie targhe, al fine di evitare pesanti sanzioni Leggi su repubblica

ROMA – Dopo anni di (inutili) battaglie, i furbetti dei pass disabili sono finalmente sconfitti. E gli stessi disabili avranno enormi vantaggi perché non saranno più costretti – come oggi - a comunica ...

Per dire no all’installazione di impianti per la tecnologia di telefonia mobile e cellulare 5G a Santa Marinella, una mozione consiliare è stata presentata dal ‘Comitato Stop 5G’. Di seguito il comuni ...

