“Sono prorio io”. La bella conduttrice tv confessa: “Le luci di studio nascondono tutto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da qualche giorno il web sta mostrando i suoi lati positivi. Spesso palcoscenico del bullismo, e in particolare del body shaming, Instagram ha dato modo ad alcune celebrità di mostrarsi senza filtri con i loro problemi e difetti fisici. La prima ad esporsi con coraggio è stata Aurora Ramazzotti, decidendo di pubblicare uno scatto che la ritraeva priva di trucco e il suo volto era ricoperto d’imperfezioni. Quel gesto ha ispirato molte altre colleghe dello showbiz, che hanno prontamente seguito le orme della figlia d’arte. La rivelazione più eclatante però l’ha fatta Laura Cremaschi. Laura Cremaschi si è fatta conoscere come la Bonas di Avanti un altro, tutti si sono innamorati di lei per la sua avvenenza colma di femminilità. Quante volte le ragazze tra il pubblico avranno pensato ‘come fa ad essere così ... Leggi su tuttivip

romatorino : @bluegreenera @GiuseppeConteIT Altra botenza di fuogo in arrivo ? Ma nn vi rendete conto che è solo una messinscen… - mrs_elena_malik : @sottonaper1D Amo, credo sia prorio la generazione dei nostri genitori, i miei hanno intorno ai 50 anni e trattano… - misterendless : @francesca_p42 Sta prorio tutto nelle tue parole , nella mente e nel cuore quando sono uniti non esiste ne tempo ne distanza - misterendless : @floflafli Qui , nelle strade , negli uffici , dappertutto ve ne sono , eccome , qui ci si scambia il prorio “ se… - i_pittore : @Lucyaglam Grazie ???? Con questo non tolgo nulla alle altre meraviglie del nostro paese (donne comprese ??) Ma della… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono prorio Fact Checking Archivi - Pagina 24 di 24 Policymakermag