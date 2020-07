Sky - Fatta per Osimhen al Napoli, ma non si molla neppure Boga: presto contatti col Sassuolo (Di giovedì 23 luglio 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha aggiornato le ultime sul mercato del Napoli, con la trattativa per Osimhen ormai vicina alla conclusione: "Per Osimhen è ormai Fatta, Giuntoli è prudente ma ci sono gli accordi e poi il ds de ... Leggi su tuttonapoli

Juve, senti Fonseca: "Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini"

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: “È stato importante il gol per Zaniolo, ma tutti i giocatori che sono entrati nella ripresa hanno dato il loro contributo e hanno fatto bene. Ho visto ...

