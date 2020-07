Scoperta rete di pedofili italiani, in una nota chat il listino prezzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Le immagini venivano realizzate anche da adolescenti e vendute online con un "listino prezzi" per ogni prestazione richiesta. Oltre 100 investigatori del Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma e della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari e Foggia, hanno eseguito perquisizioni personali, informatiche e sequestri in 12 regioni e 17 province volte al contrasto della pedopornografia online, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso il Tribunale e per i Minorenni di Bari.L´indagine, scaturita da una segnalazione di due genitori insospettiti dall´intenso utilizzo di ... Leggi su ilfogliettone

pameladiverona : RT @poliziadistato: Scoperta da #PoliziaPostale rete di pedofili italiani che su una piattaforma di messaggistica scambiavano materiale ped… - nuccia20 : RT @alex_orlowski: Tempo fa vi annunciai la scoperta di una rete di 25 mila account su FB legata alla pedopornografia. Si notava fin da sub… - Lgiova66 : RT @alex_orlowski: Tempo fa vi annunciai la scoperta di una rete di 25 mila account su FB legata alla pedopornografia. Si notava fin da sub… - yaraddys : RT @alex_orlowski: Tempo fa vi annunciai la scoperta di una rete di 25 mila account su FB legata alla pedopornografia. Si notava fin da sub… - rainiero43 : RT @poliziadistato: Scoperta da #PoliziaPostale rete di pedofili italiani che su una piattaforma di messaggistica scambiavano materiale ped… -