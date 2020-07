Rocket League sarà gratis: il gioco pronto a diventare free-to-play (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uno dei giochi online più popolari degli ultimi anni diventerà presto completamente gratuito: Rocket League entro la fine dell’estate sarà un free-to-play a tutti gli effetti. Epic Games, infatti, ha annunciato la novità anche se non ha ancora fornito una data ufficiale della rivoluzione riguardante il gioco già scaricato da 75 milioni di persone. La società che sta dietro anche a Fortnite ha inoltre confermato che chi ha speso soldi precedentemente verrà premiato con il titolo Legacy in-game, e avrà quindi diritto ad una serie di vantaggi inclusi tutti i DLC che amplieranno il mondo di Rocket League. Tutti felici e contenti quindi: Epic Games ha pensato proprio a tutti. Rocket ... Leggi su italiasera

