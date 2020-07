Renzi: “L’Europa ha ottenuto un risultato straordinario. L’Italia è stata dalla parte giusta” (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’intervento di Renzi durante l’informativa di Conte al Senato sul Consiglio Europeo. ROMA – L’intervento di Matteo Renzi durante l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul Consiglio Europeo: “L’Europa ha fatto bene, ha ottenuto un risultato straordinario. L’Italia è stata dalla parte giusta”. “Se potessimo tornare indietro – sottolinea il leader di Italia Viva – vedremmo un Governo diverso, nella cui maggioranza quelli che organizzavano le campagne elettorali e le conferenze con i sovranisti tedeschi. Oggi, in Germania, il nostro riferimento è Merkel”. Renzi al Pd: “Ecco perché abbiamo deciso di prolungare la ... Leggi su newsmondo

