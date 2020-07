Recovery Fund, anche Renzi in Senato elogia Conte: “È stato bravo, se questa è la strada saremo al suo fianco e di chi sceglie l’Europa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “L’Europa ha fatto bene a differenza del 2012, ma lei è stato bravo e noi gliene diamo atto perché ha fatto l’interesse del Paese in un quadro di ideale europeo. E se questa sarà la strada su cui il governo dovrà proseguire, saremo sempre più convintamente al fianco suo e di chi sceglie l’Europa contro il nazionalismo e il sovranismo“. Così il Senatore Matteo Renzi, leader di Italia viva, intervenendo in Aula al Senato, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte dopo la sua informativa sul Consiglio europeo, elogia il presidente del Consiglio e il suo operato in Europa. L’ex premier poi parla dell’esecutivo ... Leggi su ilfattoquotidiano

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - matteosalvinimi : Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare… - PaoloMaddalenaA : RT @PaoloMaddalenaA: Il #ConsiglioEuropeo sul #RecoveryFund deve essere ritenuto soltanto l’inizio per costituire una vera Comunità politic… - andyberg71 : RT @LaVeritaWeb: Il premier ha inanellato dichiarazioni smentite dai fatti: il Recovery fund doveva arrivare a 1.500 miliardi (si ferma a 7… -