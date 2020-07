Parma-Napoli,Kulusevski: “Segnando il rigore ho dimostrato coraggio,non era facile” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma-Napoli, le parole di Kulusevski Al termine della vittoria ottenuta contro il Napoli, l’attaccante del Parma Kulusevski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ecco … L'articolo Parma-Napoli,Kulusevski: “Segnando il rigore ho dimostrato coraggio,non era facile” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkySport : PARMA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Caprari (45+3') ? rig. #Insigne (54') ? rig. #Kulusevski (87') ??… - pasqualinipatri : Serie A, Parma-Napoli 2-1: nel finale Kulusevski regala i tre punti e la salvezza ai gialloblù - cn1926it : #Gattuso in conferenza: “Non voglio parlare degli arbitri, oggi abbiamo ca**eggiato troppo” - cn1926it : #ParmaNapoli, il commento del club azzurro: “Finale beffardo con l’ultimo penalty molto dubbio” - cn1926it : #Parma, #Pezzella: “Contento per i tre punti, questa gara contava molto per me” -