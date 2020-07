Obbligo di vaccini: alcuni potrebbero diventare facoltativi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Delle 10 vaccinazioni necessarie per la frequenza a scuola, 4 potrebbero diventare non più obbligatorie. Il 7 agosto scade infatti il termine fissato dalla legge Lorenzin del 2017 sull’Obbligo vaccinale in base al quale, a tre anni dalla legge, il ministero puo’ disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più tra 4 vaccinazioni (morbillo, rosolia, parotite e varicella) sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. In vista del prossimo anno scolastico, e considerata l’emergenza Covid, “ritengo che la legge e le vaccinazioni non vadano modificate”, afferma all’ANSA Walter Ricciardi, già presidente dell’Istituto superiore di sanità.L'articolo Obbligo di vaccini: ... Leggi su meteoweb.eu

Adamons : RT @Stefbazzi: ?? #DomandeDaSomaro: Ma se i vaccini sono efficaci e senza effetti collaterali, non basterebbe far vedere questi dati per far… - Sakurauchi_Hime : RT @Stefbazzi: ?? #DomandeDaSomaro: Ma se i vaccini sono efficaci e senza effetti collaterali, non basterebbe far vedere questi dati per far… - hairotterca : RT @Stefbazzi: ?? #DomandeDaSomaro: Ma se i vaccini sono efficaci e senza effetti collaterali, non basterebbe far vedere questi dati per far… - giuly2103 : RT @Stefbazzi: ?? #DomandeDaSomaro: Ma se i vaccini sono efficaci e senza effetti collaterali, non basterebbe far vedere questi dati per far… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccini Obbligo di vaccini: alcuni potrebbero diventare facoltativi Meteo Web Coronavirus in Campania, aumento preoccupante dei casi: 19 in un giorno

Coronavirus in Campania, sono 19 le persone risultate positive, eseguiti in un giorno 2.065 tamponi. Il totale dei contagiati è 4.858, il numero complessivo dei tamponi 316.191. Zero decesssi, una per ...

Coronavirus in Campania, De Luca pronto alla stretta: mascherina obbligatoria anche all'aperto

Da un lato il governatore minaccia il ritorno delle mascherine anche all'aperto, dall'altro getta acqua sul fuoco sui 12 contagi in appena una settimana nel suo quartiere a Salerno. «Siamo nella norma ...

Coronavirus in Campania, sono 19 le persone risultate positive, eseguiti in un giorno 2.065 tamponi. Il totale dei contagiati è 4.858, il numero complessivo dei tamponi 316.191. Zero decesssi, una per ...Da un lato il governatore minaccia il ritorno delle mascherine anche all'aperto, dall'altro getta acqua sul fuoco sui 12 contagi in appena una settimana nel suo quartiere a Salerno. «Siamo nella norma ...