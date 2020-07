Nessuno mi può giudicare trama e trailer del film su Rai 1 giovedì 23 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nessuno mi può giudicare il film commedia stasera su Rai 1 giovedì 23 luglio. trama e trailer Nessuno mi può giudicare è la commedia in onda stasera su Rai 1 giovedì 23 luglio alle 21:25 una storia agrodolce su come la vita possa cambiare in un attimo, sulle capacità di adattamento ma anche sulle differenze tra centro e periferia, tra ricchi e poveri. Il film diretto da Massimiliano Bruno (esordio alla regia per lui) ha ottenuto 7,9 milioni di euro al box office vincendo anche il Nastro d’argento come miglior commedia nel 2011. Nessuno mi può giudicare la trama del film stasera su Rai 1 Alice ha 35 ... Leggi su dituttounpop

