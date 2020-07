Napoli su Under, il presidente del Başakşehir: "La trattativa può andare in porto" (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Roma ha bisogno di definire diversi affari in uscita per mettere a posto i conti. Uno dei calciatori che potrebbe essere sacrificato è sicuramente l'esterno Cengiz Under. Il calciatore non è certamente la prima scelta di Paulo Fonseca e potrebbe accasarsi in una nuova squadra nel corso della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, quella estiva. Il calciatore piace molto al Napoli. Gennaro Gattuso lo avrebbe inserito nella lista dei suoi desideri per la prossima stagione. AS... Leggi su 90min

infoitsport : CorSport - Il Napoli ha scelto Cengiz Under per sostituire Callejon: possibile maxi-scambio con la Roma, due nomi i… - infoitsport : Quando la Roma scelse Under perché il Napoli gli aveva soffiato Ounas - infoitsport : CORRIERE - Il Napoli piomba su Under! Scambio con la Roma? Ai giallorossi piacciono due azzurri - infoitsport : CdS - Il Napoli ha scelto Under come erede di Callejon: possibile mega-affare con doppio scambio - infoitsport : CdS - Il Napoli ha scelto Under come erede di Callejon: idea scambio, i dettagli -