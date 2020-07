MOVIOLA – Sampdoria-Genoa, vantaggio di Lerager: giusto annullare il gol? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Sampdoria-Genoa. Tutto accade nel corso del terzo minuto di recupero del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Audero in uscita viene scontrato da Romero perdendo il pallone. Lerager si avventa sul pallone vagante in area e calcia in porta a botta sicura riportando il Genoa in vantaggio. I blucerchiati protestano per un possibile fallo del difensore sull’estremo difensore, fallo che sembra tuttavia non esserci. Il gol viene assegnato, per poi venire annullato in seguito a un check del Var: la posizione viziata sul calcio di punizione è proprio quella di Romero. Nulla di fatto dunque: a Marassi si va all’intervallo sul punteggio di 1-1. Leggi su sportface

sportface2016 : #SampdoriaGenoa Episodio da moviola, Lerager sigla il 2-1: giusto annullare il gol? - sportface2016 : #SampdoriaGenoa Episodio da moviola, contatto tra Pandev e Colley: giusto concedere il penalty? - zazoomblog : MOVIOLA Sampdoria Genoa: l’episodio chiave del match - #MOVIOLA #Sampdoria #Genoa: - clubdoria46 : La #moviola del #Club: tutto semplice per #Calvarese, non per la #Sampdoria #ParmaSampdoria - sportface2016 : #ParmaSampdoria - Gol annullato a #Caprari -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sampdoria Sampdoria Genoa 0-1 LIVE: gol Criscito, rossoblù in vantaggio Calcio News 24 MOVIOLA – Sampdoria-Genoa, vantaggio di Lerager: giusto annullare il gol?

Episodio da moviola nel corso di Sampdoria-Genoa. Tutto accade nel corso del terzo minuto di recupero del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Audero in uscita viene scontrato da Rome ...

MOVIOLA – Sampdoria-Genoa, contatto Pandev-Colley: giusto concedere rigore?

Episodio da moviola nel corso di Sampdoria-Genoa. Tutto accade nel corso del ventesimo minuto del primo tempo. Goran Pandev viene atterrato in piena area da Colley al termine di una bella azione di pr ...

Episodio da moviola nel corso di Sampdoria-Genoa. Tutto accade nel corso del terzo minuto di recupero del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Audero in uscita viene scontrato da Rome ...Episodio da moviola nel corso di Sampdoria-Genoa. Tutto accade nel corso del ventesimo minuto del primo tempo. Goran Pandev viene atterrato in piena area da Colley al termine di una bella azione di pr ...