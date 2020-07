Microsoft Inspire 2020: Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365 continuano ad evolversi (Di mercoledì 22 luglio 2020) DDurante il Microsoft Inspire 2020 si è mostrato come Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365 continuino ad evolversi per aiutare partner e clienti nella ripresa In occasione di Inspire 2020, l’evento annuale dedicato all’ecosistema dei partner Microsoft, tenutosi completamente in digitale per la prima volta dal suo lancio 17 anni fa, Microsoft ha annunciato alcune novità per Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365, che aiuteranno i partner a supportare le aziende di tutto il mondo nel proprio percorso di trasformazione digitale. Fabio ... Leggi su tuttotek

MonicaSpizzico : RT @nicolaferrini: Le novità per #MicrosoftTeams Teams annunciate a Inspire 2020 - puntotweet : Inspire 2020: Azure e Microsoft 365 per la ripresa - - allenrevans : RT @nicolaferrini: Le novità per #MicrosoftTeams Teams annunciate a Inspire 2020 - nicolaferrini : Le novità per #MicrosoftTeams Teams annunciate a Inspire 2020 - filoage : Inspire 2020: Microsoft 365 cresce in produttività e sicurezza -