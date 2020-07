Manifest 2 perde il prime time ma raddoppia in seconda serata: anticipazioni 22 e 24 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pensavate di dover fare a meno di Manifest 2? Invece no. Mediaset cambia di nuovo idea e posiziona i nuovi episodi della serie NBC in seconda serata (quasi terza) a partire da oggi, 22 luglio. Dopo il flop di ascolti delle prime settimane, la rete ammiraglia del Biscione ha optato per uno spostamento in seconda serata per andare avanti con la programmazione e chiudere presto questa ingombrante pratica con ben 4 episodi in una sola settimana. In particolare, Manifest 2 andrà in onda oggi, 22 luglio, e venerdì 24 luglio, sempre in seconda serata, con due episodi a serata ad un passo dal finale di stagione. In particolare, l'appuntamento questa sera ... Leggi su optimagazine

Notoriamente le seconde stagioni di una serie tv nascondono complicazioni, bisogna cercare di mantenere viva l'attenzione del pubblico cercando di ampliare le storie dei vari personaggi oltre l'idea d ...

