Lucca, le mura sono un monumento vincolato. Eppure una parte potrebbe andare ai privati (Di mercoledì 22 luglio 2020) di Glauco Borella* Il Comune di Lucca è in procinto di dare in mano a privati il Baluardo San Paolino e un tratto delle sue famose mura per la realizzazione di un collegamento con il parcheggio dell’ex-Manifattura Tabacchi al fine di meglio “valorizzarle”, in vista del progetto di trasformazione dell’ex-Manifattura in appartamenti e residenze. Le mura di Lucca, gioiello del XVI secolo noto in tutto il mondo in quanto raro esemplare di cinta muraria perfettamente conservatasi progettata secondo criteri moderni, sarebbero quindi in parte cedute ad un privato. Un evento senza precedenti che ha scatenato la critica di moltissimi lucchesi e anche degli abitanti di borghi vicini alla città. L’ex-Manifattura Tabacchi, bene ... Leggi su ilfattoquotidiano

Prende il via venerdì 24 luglio con il concerto del Jason Rebello Trio la prima edizione di Mont'Alfonso sotto le stelle

festival di teatro, musica e cinema in programma fino al 22 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Portare i grandi nomi dello spettacolo fuori dai soliti circuit

Bimbo caduto dalle Mura, colpo di scena Alla sbarra gli ex dirigenti dell'Opera

Il gip dispone l'imputazione coatta per i tre ex responsabili dell'ente, ma cancella l'accusa più grave Per evitare l'aula di tribunale il Comune potrebbe scegliere una transazione con i turisti franc

