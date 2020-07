Lautaro Martinez: “Conte mi ha dato fiducia. Cerco di dare il 110% per il club” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lautaro Martinez ha in mente soltanto all’Inter. Il centravanti argentino classe 1997 ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni del Matchday Programme in vista della gara di stasera dei nerazzurri contro la Fiorentina: “Sono un ragazzo che combatte sempre, per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi. Conte mi ha dato fiducia: è una cosa importantissima e fondamentale, perché ha lavorato sulla mentalità di ognuno di noi. Lo apprezzo tantissimo, ogni giorno ci fa crescere”. Lautaro ha segnato diversi gol fondamentali con la maglia nerazzurra ma non riesce a sceglierne uno: “La partita o il gol del cuore? Difficile, perché quando scendo in campo voglio dare il massimo ... Leggi su alfredopedulla

