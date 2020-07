La serata di Lecce e Bari Evento internazionale nel capoluogo salentino con la sfilata di Christian Dior, finale del campionato di calcio per i biancorossi che cercano la promozione in serie B (Di mercoledì 22 luglio 2020) A Lecce va in scena stasera la sfilata di Christian Dior. La meravigliosa piazza Duomo impiegata per una passerella alla quale guarda tutto il mondo. Ospiti internazionali, si preannuncia uno spettacolo che rimarrà nella storia del capoluogo salentino. Prescrizioni di contenimento del corona virus rispettate ma il programma è sontuoso lo stesso e rende importante Lecce. Evento, per motivi diversi, anche a Bari. O meglio a Reggio Emilia ma che riguarda direttamente il capoluogo pugliese. finale playoff del campionato di calcio di serie C Reggiana-Bari. Chi vince è promosso in serie B. (foto: tratta ... Leggi su noinotizie

