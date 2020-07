La regolarizzazione dei migranti non sta funzionando (Di mercoledì 22 luglio 2020) I numeri sono piuttosto scarsi e dicono che la procedura per non sta riguardando il principale settore per cui era stata pensata, cioè l'agricoltura Leggi su ilpost

ErikaGamberale : RT @DanielaPompei: Come funziona la regolarizzazione dei migranti - IsoldiFranco : RT @DanielaPompei: Come funziona la regolarizzazione dei migranti - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: ? Ci troviamo con un #Governo che invece di pensare all'emergenza economica del Paese si concentra sulla regolarizzazion… - mcastellani63 : RT @DanielaPompei: Come funziona la regolarizzazione dei migranti - ArianiNicoletta : RT @DanielaPompei: Come funziona la regolarizzazione dei migranti -

Ultime Notizie dalla rete : regolarizzazione dei Regolarizzazione dei migranti, le ragioni del flop Vita La regolarizzazione dei migranti non sta funzionando

I numeri sono piuttosto scarsi e dicono che la procedura per non sta riguardando il principale settore per cui era stata pensata, cioè l'agricoltura Pochi giorni fa il governo ha prorogato al 15 agost ...

Emersione del lavoro irregolare, in un mese la Cgil ha vagliato oltre 180 domande

Sono oltre 180 le pratiche svolte dal dipartimento migranti della Cgil dall’entrata in vigore, un mese fa, della sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cittadini straniero. Alla s ...

I numeri sono piuttosto scarsi e dicono che la procedura per non sta riguardando il principale settore per cui era stata pensata, cioè l'agricoltura Pochi giorni fa il governo ha prorogato al 15 agost ...Sono oltre 180 le pratiche svolte dal dipartimento migranti della Cgil dall’entrata in vigore, un mese fa, della sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cittadini straniero. Alla s ...