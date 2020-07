Juventus, Sarri: “Critiche? Starò sui c******i a qualcuno, ma non mi interessa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maurizio Sarri ha duramente polemizzato contro i giornalisti italiani, rei di averlo criticato senza cognizione di causa, nel corso della conferenza stampa pre Udinese-Juventus. Il tecnico ex Chelsea ha rilasciato pungenti dichiarazioni in merito, palesando totale disinteresse e amarezza, avendo analizzato coloro che esternano opinioni come ‘inferiori’ alla sua concezione calcistica, in quanto difatti lui allenatore professionista e loro giornalisti. Di seguito le sue parole, nel dettaglio: “Probabilmente sto sui c******i a qualcuno, mi interessa relativamente, quelle dei giornalisti sono delle opinioni. Mi interessa relativamente leggere delle opinioni su un materia in cui io so di più, penso di aver tutti i grafici a disposizioni per saperne di più di chi esprime opinioni: mi ... Leggi su sportface

