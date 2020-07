ITALIA – DEVASTANTE INCENDIO IN SPIAGGIA. Bagnanti in fuga e tanta paura: IL VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) paura nel pomeriggio in Puglia a causa di un grosso INCENDIO divampato tra Lido Silvana e Lido Checca, lungo la costa ionica tarantina. A bruciare una decina di ettari di macchia Mediterranea e sterpaglie. #VIDEO ALLA FINE DELL'ARTICOLO Sul posto sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria e Taranto che stanno cercando di arginare il fronte che viene alimentato dal vento da Nord. L’INCENDIO si è sviluppato nelle ore più calde della giornata nei pressi di zone abitate e le fiamme hanno spaventato anche i numerosi Bagnanti che si trovavano in SPIAGGIA. Le colonne di fumo hanno raggiunto il mare creando preoccupazione tra i presenti. Sconosciute al ... Leggi su howtodofor

GDeccia : #Italia Un tsunami ??devastante, nella magistratura italiana e nella politica, un metodo comunista-mafioso allo sco… - CarmenMorello92 : RT @MilaSpicola: Le bio degli uomini su Tinder rivelano che il nostro è un Paese misogino Devastante - leo_pipitone : @GuidoCrosetto 'Gigantesco' lei dice. Fino a quando la #Germagna e il suo mercantilismo devastante potrà supportare… - AgrifeoGrifeo : RT @MilaSpicola: Le bio degli uomini su Tinder rivelano che il nostro è un Paese misogino Devastante - MilicBobo : @GiuseppeConteIT Quanti dei 80 verranno buttati al vento come sempre ha fatto l'italia senza mai fare neanche un m… -

Ultime Notizie dalla rete : ITALIA DEVASTANTE Dentro uno dei TORNADO più potenti in Italia: la furia devastante, video Meteo Giornale ITALIA UN PAESE IN VIA DI ESTINZIONE. SENZA FIGLI NON CI PUO’ ESSERE RIPARTENZA

I rapporti dell’ISTAT e del Cisf (Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia) sulla situazione demografica hanno acceso diverse reazioni, tra questi quella del cardinale Gualtiero Bassetti, preside ...

Quando Hope scopre di Beth in Italia? Cambia la data a Beautiful

A quanto pare neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione ... si ricongiungono e vanno a riprendersi la loro bambina. Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a ...

I rapporti dell’ISTAT e del Cisf (Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia) sulla situazione demografica hanno acceso diverse reazioni, tra questi quella del cardinale Gualtiero Bassetti, preside ...A quanto pare neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione ... si ricongiungono e vanno a riprendersi la loro bambina. Steffy è ovviamente devastata da quanto accaduto a ...