Istat: In Italia la percentuale di donne diplomate e laureate è più alta rispetto agli uomini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo l'ultimo Report Istat sui livelli di istruzione durante il 2019 l'Italia conta un numero maggiore di donne laureate, 22,4%, rispetto agli uomini, 16,8%,. Un dato che si fa notare anche all'... Leggi su tgcom24.mediaset

