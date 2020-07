Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Comitato Tecnico-Scientifico è al lavoro per stabilire le nuove linee guida che entreranno in vigore prima di settembre. L’obiettivo è quello di far ripartire tutte le attività senza far aumentare i contagi da coronavirus e partono da una raccomandazione che ormai viene data per scontata «per evitare nuovi focolai». Le nuove indicazioni del Cts prenderanno … L'articolo Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Corriere : A rischio il tempo pieno alle elementari, ingressi scaglionati alle superiori: i nuovi... - anarchico74 : RT @CalcioFinanza: Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi - Corriere : Ecco come cambiano gli orari a scuola: a rischio il tempo pieno alle elementari e ingressi scaglionati alle superio… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi: Il Comitato Tecnico-… - CalcioFinanza : Ingressi scaglionati e tifosi seduti: il CTS studia la riapertura degli stadi -