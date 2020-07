In quarantena per errore nel Cara di Crotone, il caso kafkiano di Abbas: “Ho l’Hiv, il Covid mi ucciderebbe” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 46enne vive ad Amantea con un regolare permesso di soggiorno. Ma è stato trasferito insieme a 11 migranti dopo le proteste dei cittadini. La denuncia degli attivisti: «Non dovevano portarlo via, è un abuso» Leggi su lastampa

Ricomincia la stagione WTA e al centro dell’attenzione è torna l’Europa. Prima ci sarà il torneo di Palermo (in programma dal 3 al 9 agosto), che vedrà ai nastri di partenza Simona Halep e altre otti ...

Laura e le “Malasmadres”: è tempo di rivedere le regole del telelavoro (e non solo in Spagna)

“Questanonèconciliazione”. Laura Baena, 38 anni, originaria di Malaga, madre di tre bambine, è la fondatrice del club delle Malasmadres, le cattivemadri (tutto attaccato per l’immediatezza del concett ...

