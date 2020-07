Il Parlamento Ue: «Non votiamo l’intesa sul Recovery fund così com’è» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una risoluzione di maggioranza al Parlamento europeo ha criticato l’intesa sul «Recovery fund» e ha raffreddato gli entusiasmi dei capi di stato e di governo. Nel testo si denunciano «tagli al sistema sanitario e ai programmi di ricerca, pericolosi nel contesto di una pandemia globale»; «tagli all’educazione, alla trasformazione digitale e all’innovazione che danneggiano il futuro delle prossime generazioni degli europei»: tagli ai programmi che sostengono la «transizione delle regioni dipendenti dal carbone e contrari all’agenda del Green Deal europeo»; … Continua L'articolo Il Parlamento Ue: «Non votiamo l’intesa sul Recovery fund così com’è» proviene ... Leggi su ilmanifesto

Se c’è la necessità di gestire le migrazioni e asilo non possiamo tagliare fondi per l’asilo». Già nelle ore dell’intesa i sei negoziatori del parlamento europeo avevano lanciato un chiaro ...

Il Parlamento europeo “accoglie” l’intesa dei capi di Stato e di governo sul Recovery fund, ma “non accetta” l’accordo politico sul bilancio pluriennale dell’Ue 2021-27. E anzi “condanna” il fatto che ...

Se c'è la necessità di gestire le migrazioni e asilo non possiamo tagliare fondi per l'asilo». Già nelle ore dell'intesa i sei negoziatori del parlamento europeo avevano lanciato un chiaro ...