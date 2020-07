Il mercato della Virtus Goti non si ferma: ecco i nuovi colpi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Goti comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giuseppe Cutolo, attaccante classe ’97 nell’ultima stagione in forza al Campania Felix e al San Giuseppe. La genesi calcistica di Giuseppe parte dai settori giovanili di Napoli e Casertana, che hanno fatto da preludio all’esperienza in Eccellenza con il Casagiove. “Sono felice e onorato di far parte della Virtus Goti, una società importante, e sono pronto a dare tutto me stesso per questa maglia e ripagare la fiducia a suon di gol. L’unico rammarico è quello di non aver conosciuto il presidente Carfora, ma farò bene anche nel suo nome”. A Sant’Agata Cutolo non sarà solo. Al suo seguito sono giunti anche i fratelli gemelli classe 2000 ... Leggi su anteprima24

Paolo_Bargiggia : Conte fa polemiche pretestuose con un solo scopo: non far parlare del gioco insufficiente della sua squadra e copri… - matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - GianRattazzi : @cicciovettel95 @vitadarossonero @_TEDDYBEARS__ @PierangeloFlor1 @acmilan Quel 39enne ti copre tutte le magagne del… - AleSalvi12 : RT @gippu1: E altrettante carte-imprevisti sul tavolo: il poco tempo per la preparazione estiva, la richiesta dei 'pieni poteri', le penali… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato della Prosegue il mercato della Folgore Massa: arriva Alberto Gionchetti Positanonews Tutti i punti critici del Decreto Semplificazioni

Nel momento in cui certamente sotto i 150.000 euro, ma potenzialmente anche fino a 750.000, il provvedimento prevede l’affidamento diretto tour court e sopra tale soglia il ricorso alla gara a invito, ...

Calciomercato Inter, Lautaro allontana le voci: “In campo sempre il 110%”

Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato, pensa solo all’Inter. A confermarlo le sue dichiarazioni ai microfoni del Matchday Programme L’Inter di Antonio Conte scenderà in campo questa sera nel ...

Nel momento in cui certamente sotto i 150.000 euro, ma potenzialmente anche fino a 750.000, il provvedimento prevede l’affidamento diretto tour court e sopra tale soglia il ricorso alla gara a invito, ...Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato, pensa solo all’Inter. A confermarlo le sue dichiarazioni ai microfoni del Matchday Programme L’Inter di Antonio Conte scenderà in campo questa sera nel ...