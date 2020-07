Giuseppe Conte: "Il sì europeo non era scontato, l'intesa sul Recovery fund tutela l'euro" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un lungo applauso, da parte della metà del Senato, accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’emiciclo, dover riferisce sul Consiglio europeo straordinario. “Quello che consideravo un auspicio oggi è certezza”, dice Conte commentando un consiglio “di portata storica”.“L’Unione europea - afferma Conte - è stata all’altezza del suo destino e della sua storia. Verranno emanati titoli di debito europei”.Il premier continua: “L’Ue sta affrontando una crisi che ha coinvolto Paesi e scosso la vita cittadini europei, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive e sviluppo. Nel corso di questi mesi l’Ue ha saputo rispondere ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte, il dietro le quinte del vertice Ue: "Ora voglio vedere chi mi sposta da Palazzo Chigi" Liberoquotidiano.it Fondi Ue per rilancio Europa: i commenti dei leader

L’Unione europea ha raggiunto l’accordo sui fondi da destinare al rilancio economico dopo la pandemia, sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027. Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi ...

Recovery fund, Conte al Senato: risultato che appartiene all'Italia

"E' un risultato che non appartiene al governo, e neppure alla maggioranza. E' un risultato dell'Italia intera". Con queste parole Giuseppe Conte, interrotto da un lungo applauso, ha definito il risul ...

