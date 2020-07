Giovani, Erasmus riparte con 45 milioni: approvati 126 progetti di mobilità (Di mercoledì 22 luglio 2020) Erasmus+ e’ pronto a ripartire questo anno con una dote finanziaria di 45 milioni di euro destinati a finanziarie progetti d’istruzione e formazione professionale nell’ambito VET (Vocational Education and Training). A fronte di 425 candidature ricevute, l’INAPP come Agenzia Nazionale Erasmus+ ha ammesso a finanziamento 126 progetti di mobilita’ all’estero. I vincitori del bando sono pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche pubbliche al seguente indirizzo: http://www.Erasmusplus.it/formazione/risultati. “Un terzo dei ragazzi italiani che hanno svolto un periodo di studi o tirocinio con Erasmus+ e’ rimasto a lavorare all’estero. Il programma cambia la vita a molti ... Leggi su ildenaro

